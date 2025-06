Gaiano lezione di educazione stradale per i bambini dell’oratorio

Gaiano di Fisciano si anima con una mattinata speciale dedicata ai più piccoli dell’oratorio “San Domenico Savio”. Un coinvolgente incontro di educazione stradale e civica, organizzato con la collaborazione del Comando della Polizia Municipale, ha visto i bambini apprendere importanti regole di sicurezza in modo divertente e interattivo. Sotto la guida del comandante Francesco Della Bella, i giovani partecipanti hanno scoperto l’importanza di comportamenti responsabili sulla strada, imparando a diventare cittadini più consapevoli e attenti.

Gaiano di Fisciano – Mattinata formativa per i piccoli partecipanti dell’oratorio “San Domenico Savio” di Gaiano, che oggi hanno preso parte a un incontro dedicato all’ educazione stradale e civica, organizzato con il supporto del Comando della Polizia Municipale di Fisciano.. A guidare la lezione è stato il comandante Francesco Della Bella, che ha illustrato ai bambini, con l’aiuto di materiali visivi e un linguaggio accessibile, le principali regole della strada e i comportamenti corretti da tenere in città, come pedoni e ciclisti. L’iniziativa si è svolta all’interno del centro sportivo locale, con la partecipazione attiva di animatori e volontari, offrendo ai giovani un’occasione educativa all’interno del loro percorso estivo. 🔗 Leggi su Zon.it