G7 | vertice senza dichiarazione finale con Donald Trump focus su AI e migrazione

Il G7 di quest'anno si apre sotto un'inedita atmosfera di tensione e pragmaticismo, con i leader che preferiscono un dialogo mirato a dichiarazioni generali. L’assenza di una dichiarazione finale congiunta con Donald Trump segna un nuovo approccio nella diplomazia internazionale, concentrandosi su temi caldi come intelligenza artificiale e migrazione. Un vertice che promette di essere più interattivo e meno formale, lasciando spazio a incontri più diretti e approfonditi.

I partner del G7 vogliono rinunciare a una dichiarazione finale congiunta e complessiva in occasione del loro primo vertice con il presidente statunitense Donald Trump. I canadesi, che ospitano il vertice da domenica a martedì, puntano a "dichiarazioni selezionate su argomenti specifici", secondo quanto riferito da una fonte tedesca a Berlino in vista del summit. Il vertice sarà un "format del dialogo", nell'intenzione dei padroni di casa. Migrazione, intelligenza artificiale, tecnologia quantistica, incendi boschivi e materie prime rare sono stati specificamente menzionati fra i temi. Tuttavia, non è previsto alcun documento congiunto sulle guerre in Ucraina e nella Striscia di Gaza, né sul cambiamento climatico o sugli aiuti allo sviluppo, ha rivelato la fonte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net