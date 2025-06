Futuro Gyokeres dallo Sporting Non parte per 70 milioni | la situazione

Il futuro di Viktor Gyokeres, protagonista indiscusso del mercato estivo, tiene banco tra i club europei. Lo Sporting Lisbon non ha dubbi sul valore dell’attaccante svedese, che potrebbe lasciare il Portogallo per circa 70 milioni di euro. La sua esplosiva stagione lo rende uno dei profili più ambiti, con diversi top club pronti a inserire una proposta irrinunciabile. La trattativa è ormai aperta: il suo prossimo passo potrebbe essere decisivo per la carriera e per il destino di molti team.

Il futuro di Gyokeres è al centro del mercato estivo, ma dallo Sporting non hanno dubbi sul valore del giocatore. Di seguito le ultime novità Uno dei nomi al centro della prossima finestra di mercato sarà quello di Viktor Gyokeres. L’attaccante dello Sporting è, infatti, un profilo cercato da diversi top club in giro per l’Europa dopo una stagione, l’ennesima, in cui lo svedese ha segnato a raffica. Sul giocatore sono presenti sia squadre di Premier e Liga che lo seguono già da tanto tempo, ma non solo, perché anche la Juventus è interessata e ha avuto contatti con il suo entourage. Nelle ultime ore, però, sono arrivate importanti novità sul futuro del giocare. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: gyokeres - sporting - milioni - situazione

Gyokeres, ora il Napoli è un rivale dell’Arsenal: Conte lo vuole. Lo Sporting chiede 80 milioni (Mirror) - Gyokeres, il talentuoso bomber dello Sporting Lisbona, è diventato un obiettivo caldo per il Napoli, ora in competizione con l'Arsenal.

A Bola riporta le dichiarazioni del presidente dello #SportingCP: "Viktor #Gyokeres non parte per 60 milioni più 10. Non parte, perché non l’ho mai permesso, e con questo gioco dell’agente la situazione sta solo peggiorando". La #Juventus è fortemente intere Vai su Facebook

Il presidente dello Sporting avverte su Gyokeres: “L’agente rischia di peggiorare la situazione, 60 milioni più bonus non bastano” Vai su X

Lo Sporting Lisbona avvisa la Juve: Per Gyokeres non bastano 70 milioni; Il presidente dello Sporting avverte i club che puntano Gyokeres: “60 milioni più bonus non bastano”; Lo Sporting avvisa la Juventus: Per Gyokeres servono 70 milioni.

Viktor Gyokeres rompe con lo Sporting e la Juventus ora sogna il colpo: cosa è successo, le dichiarazioni dell'attaccante e tutti i dettagli Lo riporta eurosport.it: Viktor Gyokeres rompe con lo Sporting e la Juventus ora sogna il colpo: cosa è successo, le dichiarazioni dell'attaccante e tutti i dettagli.