Futuro del tennis scende in campo la meglio gioventù

Il futuro del tennis si presenta brillante, con la nuova generazione pronta a scendere in campo. Il nostro circolo, unico nel suo genere, incarna l’ideale di ospitalità e passione sportiva, immerso tra mare e natura. Con entusiasmo, il nuovo presidente annuncia un’apertura verso i giovani e la possibilità di ampliare le strutture, come l’arena Europa. Un passo deciso per far crescere talenti e rafforzare il legame tra comunità e sport, creando un futuro sempre più stimolante e inclusivo.

"Soltanto noi abbiamo un circolo tennis così bello, ospitale e a due passi dalla spiaggia e dal mare il che non guasta, anzi.lo rende più attrattivo, insieme alla proverbiale accoglienza della nostra gente, spalancheremo le porte ai giovani e valuteremo la possibilità di avere in gestione l’arena Europa, per un campo in più e un maggior numero di giovani da poter seguire". Questi i termini e le considerazioni di esordio del nuovo presidente del circolo tennis, Giuseppe Scarpa, nella conferenza stampa svolta ieri per presentare il 42° torneo under 12 di tennis. Scarpa alla presidenza sostituisce Luca Quinzi che ha deciso di passare la mano dopo 25 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Futuro del tennis, scende in campo la meglio gioventù

In questa notizia si parla di: tennis - campo - scende - meglio

Perché lo stadio Pietrangeli a Roma è il campo da tennis più bello del mondo? - Lo stadio Pietrangeli, simbolo dell'eleganza sportiva a Roma, si distingue come il campo da tennis più bello del mondo.

SI SCENDE IN CAMPO! ? È arrivato il momento che aspettavamo: il campionato di calcio Under 11 oggi ha inizio! Dopo settimane di allenamenti, sogni e preparativi, i nostri piccoli calciatori sono pronti a dare il meglio di sé. Ecco qui il calendario delle p Vai su Facebook

Si scende in campo La finale del doppio femminile degli Internazionali BNL d'Italia LIVE su SuperTennis #IBI25 Vai su X

Futuro del tennis, scende in campo la meglio gioventù; Gucci dopo Jannik Sinner scende in campo con la nuova collezione tennis; Banca Ifis scende in campo con Ifis Sport: dal tennis al calcio, ecco l’accesso al credito dedicato alle società.

Internazionali Tennis Roma, Mattarella 'scende in campo': ovazione del pubblico al Centrale Lo riporta msn.com: Quando il Capo dello Stato è arrivato al campo Centrale per assistere alla finale femminile del torneo con la nostra Jasmine Paolini il pubblico si è alzato in piedi per applaudirlo Il ...