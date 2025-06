Fusione dalla Germania la svolta di Proxima | l’Europa pronta a guidare la corsa

In Germania, nasce Proxima, una realtà pionieristica nel campo della fusione nucleare, pronta a rivoluzionare il futuro energetico dell’Europa. Con 130 milioni di euro già raccolti e un investimento di un miliardo entro il 2031, questa startup mira a sviluppare un reattore di ultima generazione, aprendo la strada a una corsa tecnologica ed ecologica senza precedenti. L’obiettivo? Portare l’Europa in testa alla frontiera più affascinante e ambiziosa dell’energia del domani.

130 milioni di euro di raccolta fondi iniziale, 1 miliardo di euro di investimento per costruire nei prossimi anni, entro il 2031, un prototipo di reattore di ultima generazione e portare l’Europa in testa a una corsa che si preannuncia estremamente dispendiosa ma avveniristica: in Germania sta decollando Proxima, la nuova, promettente realtà della fusione nucleare che promette una nuova via per tagliare i tempi attesi verso la frontiera più discussa dell’energia atomica. Proxima prende il nome da Proxima Centaurii, la stella più vicina al Sistema Solare: un nome iconico, se si pensa che la fusione intende promuovere la capacità di generare la stessa energia che alimenta i nuclei delle stelle, con un’aggiunta energetica trasferibile al sistema tramite il controllo del processo di unione dei nuclei atomici in un ambiente protetto. 🔗 Leggi su It.insideover.com