Furto nel cimitero della Rotta | Serve più sicurezza e telecamere

Un episodio che mette in luce le falle della sicurezza nel cimitero della Rotta: un furto improvviso e ingiustificato ha lasciato L.L. amareggiata e delusa. La sua testimonianza solleva una domanda urgente: come possiamo garantire maggior tutela e prevenire simili incidenti? È fondamentale intervenire con decisione, potenziando i sistemi di videosorveglianza e rafforzando le misure di sicurezza. Solo così si potrà tutelare la serenità di chi si affida a questi luoghi di ricordo.

"Mi sono allontanata di pochi passi, per buttare dei fiori secchi in un bidone e la mia borsa in un attimo è sparita". C’è amarezza e delusione nelle parole di L.L., che qualche giorno fa è stata vittima di un furto della borsa personale nel cimitero de La Rotta. "Sabato mattina, attorno a mezzogiorno, sono andata al cimitero – racconta – ho appoggiato la borsa su un piccolo davanzale e mi sono messa a sistemare i fiori. Mi sono allontanata di 20-30 passi per buttare i fiori secchi e d’improvviso la borsa non c’era più, sparita". "Ho provato a correre verso l’uscita – aggiunge ancora la signora – ma non c’era già più nessuno, il ladro o i ladri si sono volatilizzati". 🔗 Leggi su Lanazione.it