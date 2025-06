Furto in piena notte all' interno della scuola in via Bixio a Vicenza cittadino libico finisce in manette

Nella tranquilla notte vicentina, un episodio sorprendente scuote il quartiere: un cittadino libico è stato arrestato all’interno di una scuola in via Bixio per un tentativo di furto. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha portato all’arresto e alla convalida da parte del Tribunale. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana e la lotta ai reati nelle scuole.

Un cittadino libico è stato arrestato a Vicenza per furto in una scuola. L'arresto è stato convalidato dal Tribunale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Furto in piena notte all'interno della scuola in via Bixio a Vicenza, cittadino libico finisce in manette

In questa notizia si parla di: furto - scuola - vicenza - cittadino

Tentano furto in una scuola a Catania: arrestati due minorenni - Due adolescenti, di 15 e 17 anni, sono stati arrestati a Catania mentre tentavano un furto in una scuola.

Vicenza, la Polizia di Stato arresta cittadino nigeriano già condannato per furto Nel pomeriggio di ieri, in viale Verona di Vicenza, gli Agenti della Squadra Volante in servizio di controllo del territorio riconoscevano il 27nne nigeriano B.P., pluripregiudicata per Vai su Facebook

Furto in piena notte all'interno della scuola in via Bixio a Vicenza, cittadino libico finisce in manette; Sorpreso a rubare a scuola: arrestato; Entra in una scuola per rubare: arrestato cittadino libico.

Furto in piena notte all'interno della scuola in via Bixio a Vicenza, cittadino libico finisce in manette Lo riporta virgilio.it: Un cittadino libico è stato arrestato a Vicenza per furto in una scuola.