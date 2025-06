Furto in gioielleria a Foligno coppia nei guai | collana di pochi euro pagata orecchini di valore rubati

Una coppia è finita nel mirino delle indagini per un furto in una gioielleria di Foligno, con un colpo che ha portato via orecchini di valore e una collana di modesto costo. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli investigatori hanno ricostruito l’episodio, mettendo fine ai loro tentativi di nascondersi. La vicenda, che ha sollevato attenzione tra i residenti, dimostra come anche i piccoli furti possano avere conseguenze serie.

Una coppia è stata denunciata a Perugia per furto aggravato in una gioielleria di Foligno. Indagini condotte grazie alle telecamere.

