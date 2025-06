Furto in cascina a Gambolò Via trattore con seminatrice

Una notte da incubo a Gambolò, dove ignoti ladri di campagna hanno svaligiato un'azienda agricola, portando via un trattore Fendt con seminatrice annessa. Il raid senza effrazione, scoperto il mattino seguente e denunciato alle autorità, mette in allarme la comunità locale e solleva interrogativi sulla sicurezza delle campagne. La vicenda sottolinea quanto sia vulnerabile il settore agricolo e quanto sia fondamentale rafforzare le misure di protezione.

GAMBOLÒ (Pavia) Ladri di campagna. Dal cortile di un'azienda agricola a Gambolò, in via Agricoltura, hanno rubato un trattore di marca Fendt, con tanto di seminatrice agganciata al traino. Il furto è stato scoperto e denunciato ai carabinieri martedì mattina, messo a segno nella nottata precedente da ignoti che si sono introdotti senza effrazione, non essendoci recizione, e sono fuggiti a bordo dello stesso bottino, dal valore non quantificato con precisione ma dell'ordine delle svariate decine di migliaia di euro. Un danno notevole per l'azienda agricola, al quale si aggiunge anche quello dell'improvvisa privazione di uno strumento indispensabile per proseguire il lavoro nei campi, proprio in una fase delicata come quella della semina, ma è appunto in determinati periodi dell'anno, quando i trattori vengono più usati e quindi lasciati anche all'aperto per la notte, che con maggiore frequenza entrano in azione i malintenzionati.