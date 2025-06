Furti a Viareggio vetri rotti dal negozio di e-bike ai finestrini delle auto Il ristorante | Sei volte in un mese

A Viareggio, la tranquillità del quartiere viene interrotta da ondate di furti che si susseguono senza sosta. In un solo mese, il negozio di e-bike è stato preso di mira sei volte, con i ladri che sfondano vetri e spaccano finestrini delle auto, lasciando dietro di sé danni ingenti e una crescente preoccupazione tra i residenti. La domanda ora è: quale sarà la prossima mossa per fermare questa escalation?

Viareggio, 12 giugno 2025 – Mentre aspettava l’arrivo degli operai della ditta di infissi chiamata d’urgenza per riparare la vetrina in frantumi, Alessandro Fontana ha guardato e riguardato il filmato delle telecamere di videosorveglianza del suo negozio. Il Versilia E-Bike, a due passi da piazza Mazzini. Mostra due uomini che, a volto scoperto e con un cappellino da baseball in testa, quando già comincia ad albeggiare, sfondano il vetro di un furgone parcheggiato sul Lungomare. Cercano qualcosa, ma non trovano niente. E allora, ostinati, scagliano il coperchio di un tombino contro la grande vetrage, oltre il quale si mostrano gli ultimi modelli di biciclette elettriche. 🔗 Leggi su Lanazione.it