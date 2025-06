Furgone prende fuoco e investe due auto in sosta davanti al Teatro Comunale

Un sorprendente incidente ha scosso il cuore di Corso Canalgrande: un furgone in fiamme, probabilmente a causa di un guasto al motore, ha improvvisamente preso fuoco e investito due auto in sosta davanti al Teatro Comunale. Momenti di puro panico hanno coinvolto passanti e automobilisti, mentre le fiamme si diffondevano rapidamente. Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, il rogo è stato domato, evitando conseguenze più gravi.

Momenti di paura nel primo pomeriggio in corso Canalgrande, quando un mezzo ha improvvisamente preso fuoco. A bruciare, verosimilmente per un guasto nel vano motore, è stato il furgone cassonato di una ditta edile, che stava procedendo in direzione di via Emilia, nel momento in cui stava.

