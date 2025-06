Fuori strada con l’auto Positivo alla cocaina

Una notte movimentata per le strade di Tolentino, dove un giovane albanese residente a Piacenza ha messo a rischio la propria incolumità e quella degli altri. Con una Volkswagen fuori strada, sotto l’effetto della cocaina, due incidenti e due denunce sono scattate ai danni di un ventenne che ora affronta serie conseguenze legali. La sua storia ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare le norme per garantire la sicurezza di tutti.

Due incidenti, due denunce. E due patenti ritirate. I carabinieri del Radiomobile di Tolentino hanno denunciato ventenne, di origini albanesi, residente a Piacenza, per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. E lo ha segnalato alla prefettura per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Il giovane, alla guida di una Volkswagen, durante la notte, per cause in corso di accertamento, era uscito di strada riportando alcune ferite; era quindi stato trasportato al pronto soccorso di Macerata per le cure del caso. Se non fosse che i militari, tramite gli accertamenti sanitari richiesti alla direzione dell’ospedale, hanno fatto l’amara scoperta: il ventenne era risultato positivo alla cocaina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it