Funerali congiunti per Elena Belloli e il suo killer | per il marito assassino nessuna parola nell' omelia

In una giornata drammatica e carica di emozioni, a Cene si sono svolti i funerali congiunti di Elena Belloli e del suo presunto killer, Rubens Bertocchi. Due bare affiancate in una chiesa gremita di amici e parenti, simbolo di un dolore condiviso e di una complessa vicenda umana. I nonni hanno deciso di unire le esequie, lasciando un silenzio che parla più di mille parole. La cerimonia ha lasciato tutti senza parole, segnando profondamente la comunità.

Due bare, una accanto all'altra, all'interno di una chiesa gremita di persone. Una contiene la salma della vittima, l'altra quella del suo killer. Si sono tenuti ieri i funerali di Elena Belloli e Rubens Bertocchi a Cene, nella bergamasca. La cerimonia è stata una sola, lo hanno voluto i nonni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Funerali congiunti per Elena Belloli e il suo killer: per il marito assassino nessuna parola nell'omelia

In questa notizia si parla di: funerali - elena - belloli - killer

Tragedia di Cene, i funerali di Rubens ed Elena saranno celebrati insieme - Le famiglie di Rubens e Elena scelgono di onorare la loro memoria unendo i loro funerali, un gesto di grande fede e speranza in un momento di dolore profondo.

L’annuncio del parroco durante la Messa: mercoledì 11 giugno nella chiesa del paese della Valle Seriana le esequie congiunte di Rubens Bertocchi ed Elena Belloli Vai su Facebook

Funerali congiunti per Elena Belloli e il suo killer: per il marito assassino nessuna parola nell'omelia; Omicidio-suicidio di Cene, un unico funerale per il marito killer e la moglie vittima. Il parroco: Celebreremo l'amore”; La scelta “d’amore e fede” delle famiglie di Cene: un unico funerale per Elena e Rubens.

Il surreale funerale di coppia per Elena Belloli e il marito assassino. Il prete: “Per i figli” Secondo milano.repubblica.it: Cene (Bergamo), le due bare insieme in chiesa: quella dell’uomo esce nel silenzio, quella della donna tra applausi e lacrime ...