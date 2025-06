FUMATA BIANCA! DOMENICA IN | LA RAI HA SCELTO CHI SARÀ AL FIANCO DI MARA VENIER

Una naturalezza che coinvolge e accompagna gli spettatori in un viaggio emozionante, mantenendo vivo il cuore di una tradizione amata da generazioni. Con Mara Venier al timone, Domenica In promette di essere ancora più autentica e coinvolgente, confermando che il talento e la passione possono trasformare ogni puntata in un’occasione speciale. È davvero la scelta giusta per celebrare i nostri ricordi e costruire nuovi, indimenticabili momenti di televisione.

Fumata bianca! Tanto si è scritto e ipotizzato sulla conduzione corale di Domenica In 202526, l’edizione numero 50 del contenitore festivo di Rai1 ideato dall’indimenticato Corrado. Al timone ci sarà colei che è riuscita più volte a far rinascere e tornare pop un format che ha avuto alti e bassi ma con Mara ha un format umano, cioè la stessa conduttrice. Lei intervista, lei intrattiene, lei fa riflettere tra risate e occhi lucidi, il tutto con un budget che di anno in anno si è ridotto. Basta la Venier dicevano in Rai ma Mara non è un robot. E così dall’autunno Domenica In vedrà Mara Venier affiancata da Gabriele Corsi e Nek. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - FUMATA BIANCA! DOMENICA IN: LA RAI HA SCELTO CHI SARÀ AL FIANCO DI MARA VENIER

