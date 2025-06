Fujifilm presenta la X-E5 mirroless da 40 MP per la street photography elegante

Fujifilm rivoluziona il mondo della street photography con la X-E5 Mirrorless da 40 MP, un connubio perfetto tra eleganza e potenza. Ispirata al raffinato stile della serie X-E, questa fotocamera combina un design sofisticato a prestazioni straordinarie, grazie al sensore ad alta risoluzione che permette di catturare ogni dettaglio con incredibile nitidezza. Perfetta per chi desidera immortalare ogni momento con stile e precisione, la X-E5 si prepara a cambiare le regole del gioco.

Un design che riprende lo stile della serie X-E, ma un sensore che sale da 26 MP a 40 MP anche per poter gestire meglio gli eventuali crop in post-produzione ottenuti con il nuovo obiettivo XF23mmF2.8 R WR. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Fujifilm presenta la X-E5, mirroless da 40 MP per la “street photography elegante”

In questa notizia si parla di: fujifilm - presenta - mirroless - street

