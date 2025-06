Fugge a un posto di controllo era senza patente né assicurazione | ventenne arrestato dopo un inseguimento

Un inseguimento mozzafiato si è concluso con l'arresto di un giovane ventenne a Villabate, sfuggendo a un posto di controllo per evitare il ritiro della patente e l'assicurazione. Consapevole di non essere in regola, ha deciso di scappare, mettendo in atto una fuga che ha messo a rischio la sicurezza pubblica. La vicenda mette in evidenza quanto sia fondamentale rispettare le norme stradali, perché la prudenza salva vite e permette di evitare drammi.

Sapeva di non avere patente né assicurazione e così, quando ha visto un carabiniere sollevare la paletta per fermarlo, ha premuto con il piede sull'acceleratore. Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato a Villabate con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale al termine di un inseguimento lungo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Fugge a un posto di controllo, era senza patente né assicurazione: ventenne arrestato dopo un inseguimento

