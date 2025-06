Fubar 2 recensione | una seconda stagione che parla come un cartoon tv anni 90 e no non è un complimento

Fubar 2 si rivela come un'odissea televisiva che sembra uscita da un cartone animato anni '90, con un tocco di nostalgia e una buona dose di humor forzato. Arnold Schwarzenegger e Carrie-Anne Moss si cimentano in un episodio che, tra storyline sgangherate e battute di dubbio gusto, tenta di ritrovare un equilibrio tra azione e comicità. La serie, disponibile su Netflix, dimostra come si possa spremere il franchise finché si può, anche a scapito della qualità narrativa. Se la prima stagione giocava sul doppio gioco di un padre e una figlia spie, la seconda

Arnold Schwarzenegger trova un emblema dei 90s come Carrie-Anne Moss nelle nuove puntate che, tra umorismo forzato e sgangherate storyline, rafforzano una mediocrit√† a tratti disarmante. Su Netflix. Spremere finch√© si pu√≤, dove si pu√≤. Battere il ferro, riproporre senza una vera continuit√† di forma. Se la prima stagione di Fubar giocava sul detto-e-non-detto di un pap√† e una figlia, entrambi spie sotto copertura, la seconda riparte pi√Ļ o meno da dove eravamo rimasti, amplificando, come spesso accade, sia i pregi (pochi) che i difetti (tanti). Creato da Nick Santora, lo show Netflix rielabora l'action comedy in stile anni Novanta declinandolo in forma seriale: in mezzo addirittura citazioni storiche, dalla caduta del Muro fino a Gorba?√ęv, per uno sfondo in cui la spy story, rispetto alla prima stagione, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Fubar 2, recensione: una seconda stagione che parla come un cartoon tv anni 90 (e no, non √® un complimento)

In questa notizia si parla di: fubar - seconda - stagione - recensione

La sesta e ultima stagione del drama #thisisus sbarca in chiaro su #la7d a partire dal 21 Maggio prossimo... Vai su Facebook

Fubar 2, la serie con Schwarzenegger fa un passo indietro; Fubar 2, recensione: una seconda stagione che parla come un cartoon tv anni 90 (e no, non è un complimento); Fubar, la serie con Schwarzenegger, cosa aspettarsi prima della stagione 2.

Fubar 2, recensione: una seconda stagione che parla come un cartoon tv anni 90 (e no, non è un complimento) Lo riporta msn.com: Battere il ferro, riproporre senza una vera continuità di forma.