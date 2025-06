Frosinone Danza sotto le stelle

Preparatevi a vivere una serata di pura magia nel cuore di Frosinone: venerdì 13 giugno, la piazza Turriziani si trasformerà in un palcoscenico all'aperto per "Danza sotto le stelle". Il connubio tra arte, musica e la notte estiva promette emozioni indimenticabili. Un'occasione unica per scoprire il talento locale e lasciarsi coinvolgere dalla passione dei giovani ballerini. Non mancate a questa straordinaria esperienza che farà brillare anche le stelle più lontane.

Tutto pronto per Danza sotto le stelle in piazza Turriziani. Venerdì 13 giugno alle 21 l'arte della danza incontrerà la magia della notte estiva nel cuore di Frosinone. Un evento imperdibile a cura di ASD Formazione Danza Iolanda Rocchi, con il patrocinio del Comune di Frosinone (assessorato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Frosinone, Danza sotto le stelle

