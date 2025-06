Frontex soccorre carrette salpate dalla Libia sbarcati 127 migranti a Lampedusa

In un intervento segnalato come uno dei più significativi degli ultimi tempi, Frontex ha soccorso e sbarcato a Lampedusa 127 migranti provenienti dalla Libia. Le motovedette dell’agenzia europea hanno intercettato due imbarcazioni in difficoltà, rivelando storie di speranza e sacrificio. A bordo, uomini e donne pronti a ricominciare, pagando cifre considerevoli per attraversare il mare. Questa operazione pone ancora una volta al centro il delicato tema dei flussi migratori e delle politiche di salvataggio.

Sono 127 i migranti sbarcati a Lampedusa dopo che le motovedette dell'assetto Frontex hanno agganciato due imbarcazioni salpate dalla Libia. A bordo della prima, 52 iraniani ed egiziani che hanno riferito d'aver pagato da 4 mila a 6 mila euro per la traversata. Sulla seconda c'erano invece 72. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Frontex soccorre "carrette" salpate dalla Libia, sbarcati 127 migranti a Lampedusa

