Frode e riciclaggio noti ristoranti e bar nei guai | sequestri per 5 milioni di euro

Frode e riciclaggio scuotono il cuore della movida napoletana: noti ristoranti e bar tra i coinvolti, con sequestri milionari che mettono in luce un inquietante intreccio tra economia illegale e locali di fama. Durante un'operazione congiunta tra la Procura di Napoli Nord e la Guardia di Finanza, sono stati sequestrati beni per oltre 5 milioni di euro. Un duro colpo alle attività criminali, ma anche un avvertimento sulla trasparenza nel settore dell’ospitalità .

Nel corso di un'importante indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, insieme alla Guardia di Finanza, sono stati sequestrati beni per un valore complessivo di oltre 5 milioni di euro. L'operazione ha riguardato due società attive a Marano di Napoli nel settore della.

