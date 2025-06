Frode bonus cultura con Spid irregolari denunciate 10 persone

L’operazione della polizia di Firenze ha portato alla denuncia di dieci persone coinvolte in un giro di frodi legate al Bonus Cultura, anche noto come 18app. Attraverso un’indagine complessa e coordinata dalla procura, sono emerse irregolarità nell’utilizzo dello SPID e nelle modalità di riscossione del bonus. Questi episodi di truffa, che comprendono frode informatica e riciclaggio, mettono in luce l’importanza di vigilare sull’integrità dei fondi pubblici, rafforzando così la lotta contro le frodi digitali.

Dieci persone sono state denunciate dalla polizia di stato al termine di una complessa indagine, coordinata dalla procura di Firenze, sul fenomeno dell’illecita riscossione del “Bonus Cultura”, anche detto Bonus 18app. Frode informatica, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e riciclaggio dei proventi illecitamente percepiti sono le ipotesi di reato contestate a vario titolo. L’operazione si è conclusa con dieci perquisizioni e il sequestro di numerosi dispositivi informatici trovati nella disponibilità degli indagati oltre a password e pin di numerose carte di servizi intestate a terze persone. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Frode “bonus cultura” con Spid irregolari, denunciate 10 persone

In questa notizia si parla di: bonus - frode - cultura - denunciate

Maxi-frode sul “Bonus facciate”, sequestri per 11 milioni di euro: chi sono i tre indagati - La Guardia di Finanza di Prato ha scoperto un presunto sistema fraudolento che ha portato al sequestro di 11 milioni di euro, con tre indagati accusati di creare e commercializzare crediti d’imposta fittizi legati al “Bonus facciate”.

Frode “bonus cultura” con Spid irregolari, denunciate 10 persone; Frode sul Bonus Cultura, dieci denunce e perquisizioni in tutta Italia. Ecco la ricostruzione degli inquirenti: Spid paralleli e voucher falsi; Frode del “bonus cultura” la Polizia di Stato denuncia 10 persone, altrettante perquisizioni e numerosi sequestri in tuta Italia.

Frode “bonus cultura” con Spid irregolari, denunciate 10 persone Si legge su tg24.sky.it: Perquisizioni e sequestri sono stati eseguiti in tutta Italia nell’ambito di un’indagine della polizia postale e della procura di Firenze sulla truffa del “Bonus Cultura”.