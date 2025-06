Frode ' bonus cultura' con Spid irregolari 10 denunciati

Scandalo nel mondo del bonus cultura: una frode scoperta grazie a Spid irregolari ha portato alla denuncia di 10 persone e a sequestri di dispositivi informatici. Un’indagine coordinata dalla procura di Firenze ha rvelato un tentativo di illecito nella riscossione del Bonus 18app, mettendo in luce come tecnologia e truffe possano intrecciarsi. La vicenda evidenzia l’importanza di controlli stringenti per tutelare i cittadini onesti.

Una presunta frode grazie a Spid irregolari per l'illecita riscossione del 'bonus cultura', anche detto Bonus 18app, è stata scoperta dalla polizia con un'indagine coordinata dalla procura di Firenze ed estesa in altre regioni: dieci le persone denunciate, altrettante le perquisizioni, con sequestri di piĂą dispositivi informatici trovati nella disponibilitĂ degli indagati oltre a password e pin. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Frode 'bonus cultura' con Spid irregolari, 10 denunciati

In questa notizia si parla di: bonus - frode - cultura - spid

Maxi-frode sul “Bonus facciate”, sequestri per 11 milioni di euro: chi sono i tre indagati - La Guardia di Finanza di Prato ha scoperto un presunto sistema fraudolento che ha portato al sequestro di 11 milioni di euro, con tre indagati accusati di creare e commercializzare crediti d’imposta fittizi legati al “Bonus facciate”.

Frode 'bonus cultura' con Spid irregolari, 10 denunciati; Frode “bonus cultura” con Spid irregolari, denunciate 10 persone; Frode sul Bonus Cultura, dieci denunce e perquisizioni in tutta Italia. Ecco la ricostruzione degli inquirenti: Spid paralleli e voucher falsi.

Bonus cultura con Spid irregolari, perquisizioni e sequestri in tutta Italia: denunciate 10 persone Secondo msn.com: Dieci persone sono state denunciate dalla polizia di stato al termine di una complessa indagine, coordinata dalla procura di Firenze, su ...