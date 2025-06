Frecciargento slitta l' orario di arrivo di più di un' ora | l' appello dei lavoratori a Trenitalia

a partire da lunedì 16 giugno 2025, verrà posticipata di oltre un'ora l’ora di arrivo del Frecciargento n. 8300. I lavoratori e i pendolari si sono uniti nell’appello a Trenitalia, chiedendo una revisione di questa decisione che sta creando disagi e incertezze nella loro routine quotidiana. La situazione mette in luce l’importanza di un servizio ferroviario puntuale e affidabile, fondamentale per chi dipende dal treno per raggiungere il proprio lavoro.

La modifica dell'orario di partenza del treno Alta Velocità Frecciargento n. 8300 di Trenitalia di un 1 ora e 18 minuti rispetto al precedente orario, ha creato il panico tra i pendolari che quotidianamente si recano a lavoro a Roma. Difatti a partire da lunedì 16 giugno 2025, verrà posticipata.

