Frattesi saluta Arnautovic | il messaggio emoziona i tifosi dell’Inter – FOTO

Davide Frattesi e Marko Arnautovic, due protagonisti che hanno lasciato il segno nell’Inter, si sono salutati con un gesto che ha commosso i tifosi. Il loro abbraccio e le parole sincere di Frattesi testimoniano un legame speciale, segnando la fine di una fase condivisa e lasciando un ricordo indelebile nel cuore dei supporter nerazzurri. Il messaggio di addio...

Frattesi saluta Arnautovic: il messaggio emoziona i tifosi dell’Inter. L’attaccante ha dato definitivamente il suo secondo addio all’Inter. Davide Frattesi saluta Marko Arnautovic con un post social che fa il giro del web, toccando il cuore dei tifosi interisti e non solo. L’immagine, che cattura un abbraccio sentito tra i due calciatori, è accompagnata da parole semplici ma efficaci: « Mancherai fratello tvb ». Un messaggio che racchiude il legame creatosi tra i due compagni di squadra e che evidenzia la stima reciproca dopoché l ‘austriaco ha dato il suo secondo addio all’Inter. Il post di Frattesi: un messaggio spontaneo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi saluta Arnautovic: il messaggio emoziona i tifosi dell’Inter – FOTO

In questa notizia si parla di: saluta - arnautovic - tifosi - inter

Arnautovic saluta l’Inter: «Non tornerò a Milano, il mio tempo lì è finito. Su Chivu dico questo» - Arnautovic dice addio all’Inter: un capitolo che si chiude con sincerità e gratitudine. Dopo aver vestito la maglia nerazzurra, l’attaccante austriaco annuncia che il suo percorso a Milano è giunto al termine.

Arnautovic saluta l'Inter: "Il mio tempo è finito. Sono molto contento della nomina di Chivu: ho già parlato con lui, è un allenatore giovane e ambizioso. Ama questa squadra, ha amato l'Inter per tutta la vita, auguro il meglio a Cristian e all'Inter". Vai su Facebook

Inter, Arnautovic ai saluti: Porterò per sempre con me la vittoria dello Scudetto; Arnautovic saluta l’Inter: “Ho vissuto il mio sogno due volte. Anche se ora me ne vado…”; Saluta subito l’Inter, niente Mondiale: è ufficiale.

Saluta subito l’Inter, niente Mondiale: è ufficiale Come scrive passioneinter.com: Sull’aereo partito ieri mattina da Milano, oltre ai tanti nazionali stranieri che hanno raggiunto i compagni direttamente negli Stati Uniti, non c’era nemmeno Marko Arnautovic.