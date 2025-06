Fratoianni | ‘Rutte sembra un pazzo’

Le parole di Fratoianni su Rutte dipingono un quadro allarmante: in un momento delicato come questo, la corsa al riarmo rischia di trasformarsi in una folle corsa verso il precipizio. La tensione internazionale richiede invece dialogo e responsabilità , non impulsi autodistruttivi. È urgente riflettere sulle conseguenze di scelte insensate che possono minacciare la stabilità globale e mettere a repentaglio il futuro di tutti noi.

"Ascoltando le parole che sta utilizzando in questi giorni il segretario generale della Nato Rutte sembra di stare di fronte ad un pazzo pericoloso, trovo che questa continua corsa al riarmo sia folle sia sul piano della prospettiva geopolitica, sul modo in cui si affrontano le grandi crisi internazionali, sia sul grande abbaglio di voler.

