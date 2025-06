Fratelli d’Italia all’attacco | Dubbi sugli affidi diretti

Fratelli d’Italia solleva forti dubbi sugli affidamenti diretti da parte dell’Amministrazione comunale, in particolare riguardo al Festival Indie voluto dal sindaco Michele Lissia. Secondo il gruppo di opposizione, l’incarico per l’evento è stato affidato senza gara a cooperative e realtà locali, suscitando perplessità sulla trasparenza e sulla legittimità delle scelte. La questione apre un fronte di discussione cruciale sulla gestione delle risorse pubbliche e la correttezza delle procedure adottate.

"Un sistema di affidamenti diretti da parte dell’Amministrazione comunale che desta forti perplessità". Fratelli d’Italia è preoccupata. Secondo il gruppo di opposizione "tutto nasce dall’organizzazione del Festival Indie, voluto dal sindaco Michele Lissia ". "L’incarico per la realizzazione dell’evento – ha sottolineato il capogruppo Nicola Niutta – è stato affidato con procedura diretta alla cooperativa Kaboom e a Downtown Studios, realtà riconducibili al medesimo candidato alle elezioni del 2024 nella lista di Pavia a Colori. La cooperativa, significativamente, risulta costituita pochi giorni prima dell’affidamento e gestirà un budget di oltre 76mila euro, di cui circa 13mila direttamente per la stessa cooperativa". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fratelli d’Italia all’attacco: "Dubbi sugli affidi diretti"

In questa notizia si parla di: fratelli - italia - diretti - attacco

Ostia, Riccardo Maiani approda in Fratelli d’Italia - Ostia, 15 maggio 2025 – Riccardo Maiani entra a far parte di Fratelli d’Italia. Con entusiasmo, il Consigliere comunale Stefano Erbaggi e il dirigente romano Dario Antoniozzi accolgono il nuovo membro, esprimendo la loro determinazione a collaborare per il bene della comunità.

#quorum È stato sventato l’attacco della CGIL alle piccole imprese. Perché col cavolo vanno contro le grandi. Vai su Facebook

Fratelli d’Italia all’attacco: Dubbi sugli affidi diretti; Pesaro, vicenda “sponsorizzazioni opache”. Da FdI durissmo attacco all’ex Sindaco e all’attuale Primo Cittadino: “Biancani conferma un sistema opaco e scarica Ricci. Parole illuminanti”.; Anche il sindaco marcia per la Palestina e Fratelli d'Italia va all'attacco.

“Fratelli d’Italia affianca la mafia”: Rosy Bindi fa infuriare Arianna Meloni Come scrive msn.com: Una frase di Rosy Bindi per "difendere" Roberto Saviano ha acceso il confronto a distanza con Fratelli d'Italia e Arianna Meloni.