Francia U21-Georgia U21 | le probabili formazioni

Il duello tra Francia Under 21 e Georgia Under 21 si prepara ad entusiasmare gli appassionati di calcio europeo. Dopo un pareggio insoddisfacente, i transalpini sono determinati a conquistare i primi tre punti, mentre i georgiani, sorprendenti finora, vogliono confermare la loro forma e continuare a stupire. La sfida, in programma sabato 14 giugno 2025 alle ore 21, promette spettacolo e emozioni: scopriamo come arrivano le due squadre e le probabili formazioni.

Gara valida per la seconda giornata del gruppo B dei Campionati Europei under 21, dove sono presenti anche Portogallo e Polonia. I transalpini devono far valere i favori del pronostico per ottenere i primi tre punti dopo il pareggio contro il Portogallo, ma i georgiani sono partiti con un successo insperato e vogliono riprovarci. Francia U21-Georgia U21 si giocherà sabato 14 giugno 2025 alle ore 21. FRANCIA U21-GEORGIA U21: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Aver dominato nel match contro il Portogallo non è servito ai transalpini per portare a casa la vittoria. L'appuntamento con i tre punti, però, pare solo rimandato, anche perchè la Nazionale di Baticle rimane una delle più forti che ha qualità in tutti i reparti.

