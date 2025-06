Francesco Passaro avanza agli Internazionali di Tennis Città di Perugia

A Perugia, il tennis vive emozioni autentiche grazie a Francesco Passaro, che sta brillando agli Internazionali di Tennis Città di Perugia. La sua determinazione e talento hanno già fatto sognare il pubblico al Tennis Club, e ora si prepara a un’altra sfida importante nel torneo. La città è tutta con lui, pronta a tifare per un grande risultato. Riuscirà Passaro a portare a casa il trofeo? Restate sintonizzati!

PERUGIA - Giornate di grande tennis e spettacolo a Perugia, con un grande tifo per Francesco Passaro. Al Tennis Club Perugia, il tennista perugino sogna in grande per questa edizione degli Internazionali di Tennis Città di Perugia G.I.Ma. Tennis Cup e si prepara per il match in programma oggi a dare seguito all'esordio brillante. Davanti a un centrale da sold out, il tennista di casa si è aggiudicato il derby di primo turno contro Francesco Maestrelli per 6-3 6-3 e al secondo round se la vedrà contro Viktor Durasovic. Il tennista di casa, settima testa di serie, ha iniziato la sua avventura nel torneo con la vittoria nel derby contro Francesco Maestrelli.