francesco massa conquista il titolo italiano di fondo in acque libere a savona

Il 'Re del mare' italiano Master 40 è empolese e porta il nome di Francesco Massa. Dopo essersi messo al collo la medaglia d'oro toscana lo scorso settembre, al recente campionato italiano di fondo in acque libere targato Centro Sportivo Italiano, andato in scena in Liguria a Savona, il portacolori della società Phisio Sport Lab di Pisa si è infatti assicurato il titolo tricolore della sua categoria nel mezzo miglio (un po' più di ottocento metri). Il tutto alla prima gara stagionale dopo un autunno e un inverno tribolati in cui il nuotatore empolese, oltre ad aver subito l'ennesima operazione chirurgica, come da programma, per rimuovere le placche di titanio inserite due anni prima in occasione dell'osteotomia al ginocchio con tanto di tre mesi di riabilitazione, ha dovuto fare i conti anche con un lutto familiare.