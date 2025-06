Francavilla Fontana ucciso un carabiniere | è caccia all’uomo

Una tragedia scuote Francavilla Fontana: un carabiniere è stato ucciso e ora le forze dell’ordine sono in piena caccia all’uomo tra le campagne tra Francavilla Fontana e Grottaglie. La comunità rimane in attesa di risposte, mentre la ricerca serrata dei fuggitivi prosegue senza sosta. Resta con noi per aggiornamenti su questa drammatica vicenda.

Nelle campagne tra Francavilla Fontana e Grottaglie la ricerca serrata dei due malviventi fuggiti dopo la sparatoria L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Francavilla Fontana, ucciso un carabiniere: è caccia all’uomo

Un carabiniere ucciso in una sparatoria nelle campagne tra Francavilla e Grottaglie. Il nome; Francavilla – Carabiniere ucciso durante inseguimento: sparatoria in strada; Carabiniere ucciso durante un inseguimento a Francavilla Fontana. Caccia a due uomini.

Carlo Legrottaglie, il carabiniere ucciso a Francavilla Fontana: era sposato e padre di due figlie Segnala msn.com: Carlo Legrottaglie, il carabiniere ucciso alle 7 di questa mattina tra Francavilla Fontana e Grottaglie dagli spari di un malvivente in fuga, era brigadiere capo in servizio ...