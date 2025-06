Francavilla Fontana | ucciso carabiniere Era l' ultimo giorno di pattuglia prima della licenza e della pensione

Una tragica notte scuote Francavilla Fontana, dove, in un ultimo attimo di servizio prima della pensione, un brigadiere dei Carabinieri ha perso la vita durante un intervento. Due banditi, a bordo di un'auto rubata, hanno aperto il fuoco, lasciando dietro di sé un violento colpo al cuore della comunità . La caccia ai criminali è appena iniziata, ma il dolore e la commozione rimarranno per sempre.

I Carabinieri, intervenuti per una rapina ad un distributore di carburante, hanno intimato l'alt all'auto. A bordo della vettura due uomini. L'auto non si è fermata ed è iniziato un conflitto a fuoco con i militari. Un brigadiere di 60 anni è morto, colpito da uno sparo. I due banditi sono in fuga dopo la sparatoria in territorio di Francavilla Fontana, sulla strada di collegamento con Grottaglie. L'automobile è risultata rubata a Locorotondo. Carlo Legrottaglie, originario di Ostuni, è stato ucciso a quattro giorni dalla pensione.