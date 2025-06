Francavilla Fontana Meloni | Profondo cordoglio per il brigadiere ucciso colpito mentre serviva lo Stato

Il sacrificio del Brigadiere Carlo Legrottaglie scuote profondamente l’Italia, ricordandoci il valore supremo della dedizione al servizio pubblico. La presidente Giorgia Meloni ha espresso il suo cordoglio, sottolineando il coraggio e l’abnegazione di chi protegge le nostre comunità. In un momento così drammatico, il paese si unisce nel dolore, rendendo onore a un eroe che ha dato la vita per garantire la sicurezza di tutti noi.

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso il suo dolore per la tragica uccisione del Brigadiere Capo dei Carabinieri, Carlo Legrottaglie, avvenuta questa mattina a Francavilla Fontana durante un intervento a seguito di una rapina. “Esprimo il più profondo cordoglio per la morte del Brigadiere Capo dei Carabinieri, Carlo Legrottaglie, ucciso nell’esercizio del suo dovere mentre interveniva a seguito di una rapina”, ha dichiarato Meloni. “Il dolore si unisce allo sdegno per l’efferata violenza contro un uomo in divisa, colpito mentre serviva lo Stato e proteggeva i cittadini”. Il premier ha poi rivolto un pensiero alla famiglia del militare, all’Arma dei Carabinieri e ai suoi cari, esprimendo “la più sentita vicinanza, personale e del Governo”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Francavilla Fontana, Meloni: “Profondo cordoglio per il brigadiere ucciso, colpito mentre serviva lo Stato”

In questa notizia si parla di: brigadiere - francavilla - fontana - meloni

QUESTO e’ il NOSTRO LAVORO… Un giorno va tutto bene e il giorno dopo non ci sei più MUORE Un brigadiere dei carabinieri, Carlo Legrottaglie, 60 anni, di Ostuni, è morto durante una sparatoria avvenuta nelle campagne di contrada Rosea, alla periferia Vai su Facebook

Carabiniere ucciso Francavilla Fontana, a luglio sarebbe andato in pensione. Valditara: “Profondo cordoglio”; Francavilla Fontana, carabiniere ucciso durante inseguimento: Carlo Legrottaglie sarebbe andato in pensione a luglio; Sgominata dai carabinieri banda di rapinatori: 45 colpi in Puglia (5 a Molfetta).

Chi era Carlo Legrottaglie, il carabiniere ucciso a Francavilla Fontana: oggi era il suo ultimo giorno di lavoro fanpage.it scrive: Il brigadiere Carlo Legrottaglie è stato ucciso all’alba durante un inseguimento tra Francavilla Fontana e Grottaglie ...