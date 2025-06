Francavilla Fontana Il ministro Lollobrigida rende omaggio al brigadiere ucciso | Un esempio di dedizione e coraggio

Francavilla Fontana si distingue ancora una volta per il suo valore e dedizione, testimoniata dall’omaggio di Francesco Lollobrigida al brigadiere ucciso in servizio. Un gesto che sottolinea il profondo rispetto verso chi mette la vita al servizio della nazione con coraggio e sacrificio. In un momento così, il ricordo di Carlo Legrottaglie rappresenta un esempio luminoso di dedizione, invitandoci a riflettere sul vero senso di servizio e sacrificio per il bene comune.

“Un esempio di dedizione e coraggio, al servizio della Nazione fino all’ultimo”. Con queste parole il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha voluto ricordare oggi il brigadiere capo Carlo Legrottaglie, ucciso in servizio a Francavilla Fontana, durante la presentazione dell’attività del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, svoltasi presso il Masaf. Il ministro ha espresso la sua profonda vicinanza all’Arma dei Carabinieri e ha rivolto un pensiero commosso alla famiglia del militare: “Il modo migliore per onorarne la memoria – ha sottolineato – è continuare a lavorare al fianco delle nostre Forze dell’Ordine. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Francavilla Fontana. Il ministro Lollobrigida rende omaggio al brigadiere ucciso: “Un esempio di dedizione e coraggio”

In questa notizia si parla di: francavilla - fontana - ministro - lollobrigida

"Cortili aperti" 2025, ci sono anche sette palazzi storici di Francavilla Fontana - Domenica 25 maggio 2025, Francavilla Fontana sarà protagonista di "Cortili Aperti", l'iniziativa nazionale promossa dall'Associazione Dimore Storiche Italiane.

Francesco Lollobrigida Vai su Facebook

Il ministro Francesco Lollobrigida contro le etichette su vini e alcolici: “Anche l’acqua fa male”; Perché secondo il ministro Lollobrigida l'acqua fa male e l'abuso può portare alla morte; Nave Vespucci e il Villaggio IN Italia protagonisti a Brindisi: oggi gli ultimi eventi alla presenza di tre ministri.

Lollobrigida, il ministro smonta la polemica: "Ecco cosa ho detto". Il video integrale Segnala iltempo.it: "Ho aspettato per vedere quanti si prestassero a vergognose strumentalizzazioni, frutto di un giornalismo scorretto e fazioso" denuncia il ministro.