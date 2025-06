Francavilla Fontana il brigadiere Carlo Legrottaglie ucciso a pochi giorni dalla pensione | morto uno dei banditi

Una tragica alba in Puglia scuote la comunità di Francavilla Fontana: il brigadiere capo Carlo Legrottaglie, in procinto di andare in pensione, perde la vita durante un inseguimento. La vicenda, ancora avvolta nel mistero, ha portato all’arresto dei sospetti, uno dei quali morto a causa delle ferite. Un episodio che lascia senza parole e che sottolinea il prezzo della sicurezza pubblica. La comunità si stringe al dolore di questa perdita inaccettabile.

Un’alba tragica quella di oggi in Puglia. Un carabiniere, il brigadiere capo Carlo Legrottaglie, è stato ucciso durante un inseguimento nella zona industriale di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Dopo ore di ricerche febbrili, i due presunti responsabili sono stati individuati e arrestati. Uno dei banditi’è morto a causa delle ferite riportate, ma non è chiaro se si tratti dello stesso uomo rimasto ferito nel primo conflitto con i carabinieri o del suo complice. La dinamica: inseguimento e sparatoria all’alba. La tragedia si è consumata questa mattina intorno alle 7, nelle campagne tra Francavilla Fontana e Grottaglie. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Francavilla Fontana, il brigadiere Carlo Legrottaglie ucciso a pochi giorni dalla pensione: morto uno dei banditi

