Francavilla Fontana carabiniere ucciso nell’ultimo giorno di lavoro | morto uno dei ladri

Una tragedia sconvolge Francavilla Fontana: Carlo Legrottaglie, 59enne brigadiere in servizio, perde la vita nel suo ultimo giorno di lavoro, colpito durante una sparatoria con malviventi in fuga. Un dramma che commuove l’intera comunità e ricorda il sacrificio di chi mette la sicurezza prima di tutto. La sua dedizione e coraggio resteranno impressi nella memoria collettiva, un omaggio a un eroe silenzioso che non ha esitato a mettere la vita al servizio degli altri.

La vittima era un brigadiere in servizio nella Compagnia di Francavilla Fontana, Carlo Legrottaglie, 59 anni, nel suo ultimo giorno di lavoro prima della pensione. In base alle prime ricostruzioni, sembra abbia perso la vita nel corso di una sparatoria aperta da due o tre malviventi a bordo di un veicolo in fuga da una rapina in un distributore di carburante.

