Francavilla Fontana carabiniere ucciso | morto uno dei rapinatori

Una tragica notte scuote Francavilla Fontana: un carabiniere in pensione, Carlo Legrottaglie, è stato vittima di una sparatoria durante una rapina. In un'ultima giornata di servizio, il brigadiere ha perso la vita nel tentativo di fermare i malviventi, che sono fuggiti a bordo di un veicolo. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla violenza nelle nostre comunità, ecco cosa è successo davvero.

La vittima era un brigadiere in servizio nella Compagnia di Francavilla Fontana, Carlo Legrottaglie, 59 anni, nel suo ultimo giorno di lavoro prima della pensione. In base alle prime ricostruzioni, sembra abbia perso la vita nel corso di una sparatoria aperta da due o tre malviventi a bordo di un veicolo in fuga da una rapina in un distributore di carburante.