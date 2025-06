Francavilla Fontana carabiniere ucciso in periferia

Una tragedia scuote Francavilla Fontana: questa mattina, un carabiniere è stato ucciso nella periferia del paese, in contrada Rosea. Un episodio che ha sconvolto la comunità e riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle zone rurali. Le indagini sono in corso per fare luce su quanto accaduto e garantire giustizia. Rimanete aggiornati per tutte le novità su questa drammatica vicenda.

