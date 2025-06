Francavilla Fontana carabiniere ucciso durante inseguimento | spari dopo il posto di blocco violato

Tragedia a Francavilla Fontana: un carabiniere, in servizio nella locale compagnia, perde la vita durante un inseguimento dopo il mancato rispetto di un posto di blocco. Dopo aver tentato di fermare il veicolo in fuga, le persone a bordo sarebbero scese e avrebbero aperto il fuoco, trasformando la normale operazione in una scena di pura violenza. Una notizia che scuote la comunità e solleva ancora una volta il dibattito sulla sicurezza e il rispetto delle forze dell’ordine.

La vittima è un brigadiere in servizio nella compagnia di Francavilla Fontana. Dopo un inseguimento le persone a bordo del veicolo in fuga sarebbero scese dall'auto e avrebbero sparato.

