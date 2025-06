Francavilla Fontana carabiniere ucciso durante inseguimento | sarebbe andato in pensione a luglio

Una tragedia scuote Francavilla Fontana: il brigadiere Carlo Legrottaglie, al suo ultimo giorno di servizio prima della pensione, è stato ucciso durante un inseguimento. La sua dedizione e il sacrificio non saranno dimenticati, lasciando famiglia e colleghi nel dolore. In questo momento di lutto, si rende necessario riflettere sull’importanza del lavoro delle forze dell’ordine e sulla sicurezza di chi ogni giorno rischia la vita per proteggere la comunità.

Tragedia a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, dove un carabiniere, il brigadiere Carlo Legrottaglie, è stato ucciso durante un inseguimento. La vittima, 59 anni, era al suo ultimo giorno di lavoro: da domani, infatti, sarebbe andato in licenza e poi, a luglio, in pensione. Lascia moglie e due figli. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, insieme a un collega, è intervenuto in seguito alla segnalazione di una rapina a un distributore di carburanti alla periferia di Francavilla Fontana. I due carabinieri hanno intercettato l'auto dei rapinatori, una Lancia Y di colore scuro, e si sono lanciati all'inseguimento della vettura.

