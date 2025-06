francavilla fontana carabiniere ucciso a colpi di arma da fuoco

Una tragedia scuote Francavilla Fontana: un brigadiere dei carabinieri, in servizio presso la locale Compagnia, è stato ucciso durante uno scontro a fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, l'agguato sarebbe scaturito da una sparatoria aperta da individui a bordo di un veicolo che si sarebbe rifiutato di fermarsi a un posto di blocco. Un episodio che solleva molte domande e richiama l’attenzione sulla sicurezza delle forze dell’ordine nella nostra regione.

