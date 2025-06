Francavilla Fontana carabiniere ucciso a colpi di arma da fuoco durante un inseguimento Arrestati i killer dopo un conflitto a fuoco

In un tragico episodio che ha scosso la comunità di Francavilla Fontana, un carabiniere è stato ucciso a colpi di arma da fuoco durante un inseguimento. Dopo un conflitto a fuoco, i rapinatori responsabili sono stati prontamente arrestati, portando un minimo di giustizia in una giornata segnata dal dolore. La vicenda mette in luce l'importanza della sicurezza e del coraggio delle forze dell'ordine, che continuano a rischiare la vita per proteggere la collettività.

Sono stati arrestati i rapinatori che questa mattina hanno aperto il fuoco contro il brigadiere capo Carlo Legrottaglie uccidendolo nelle campagne tra Francavilla Fontana e Grottaglie.

A Grottaglie, in provincia di Taranto, sono stati arrestati i rapinatori sospettati di aver ucciso il brigadiere Carlo Legrottaglie durante una sparatoria avvenuta la mattina del 12 giugno 2025