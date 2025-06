Frana sulla linea ferroviaria per Malpensa | treni cancellati e bus sostitutivi

Una frana improvvisa ha investito la linea ferroviaria tra Busto Arsizio e Malpensa Terminal 1, provocando cancellazioni e l’istituzione di bus sostitutivi. La notte del 11 giugno 2025, la zona di Cargo City è stata teatro di un evento che ha interrotto il traffico e messo a dura prova i viaggiatori diretti all’aeroporto internazionale. La sicurezza rimane la priorità assoluta mentre le operazioni di ripristino sono in corso per riprendere al più presto i servizi.

Varese, 12 giungo 2025 – Una frana ha colpito la linea ferroviaria che collega Busto Arsizio a Malpensa Terminal 1, causando significative interruzioni nel traffico ferroviario e difficoltà per i viaggiatori diretti all’aeroporto internazionale. L’evento, che ha avuto luogo mercoledì sera, 11 giugno 2025, nella zona di Cargo City in prossimità della stazione ferroviaria di Ferno-Lonate Pozzolo, compromesso la sicurezza della banchina e dell'infrastruttura ferroviaria. Le autorità aeroportuali e Polaria hanno diffuso un comunicato avvisando che la sospensione del servizio ferroviario prosegue senza sosta e molti treni sono stati cancellati anche nella mattinata odriena. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Frana sulla linea ferroviaria per Malpensa: treni cancellati e bus sostitutivi

In questa notizia si parla di: ferroviaria - frana - linea - malpensa

Disagi per i pendolari e i viaggiatori diretti all’aeroporto di Malpensa a causa di una frana che ha interrotto la circolazione ferroviaria tra Busto Arsizio e Malpensa Terminal 1. L’incidente si è verificato ieri sera nella zona di Cargo City, coinvolgendo la banchina Vai su Facebook

Frana sulla linea ferroviaria per Malpensa, treni cancellati e bus sostitutivi; Frana sulla linea ferroviaria per Malpensa: treni cancellati e bus sostitutivi; Frana blocca i treni per Malpensa: collegamento ferroviario sospeso, attivati bus sostitutivi.

Frana sulla linea ferroviaria per Malpensa: treni cancellati e bus sostitutivi Segnala ilgiorno.it: Interrotta fino alle 23 di oggi la circolazione ferroviaria tra Busto Arsizio e Malpensa Terminal 1 ...