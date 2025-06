Frana blocca la circolazione ferroviaria stop ai treni diretti all' aeroporto di Malpensa

È stato un risveglio turbolento per i viaggiatori questa mattina, giovedì 12 giugno, a causa di una frana nei pressi di Ferno-Lonate Pozzolo che ha bloccato la circolazione ferroviaria verso Malpensa. I tecnici di Ferrovienord sono intervenuti prontamente per risolvere la situazione, ma il disagio persiste. La soluzione richiederà tempo e pazienza, lasciando molti in attesa di capire come riprendere i propri spostamenti.

Caos treni per Malpensa questa mattina, giovedì 12 giugno. Una frana nei pressi di Ferno-Lonate Pozzolo ha bloccato la circolazione ferroviaria e ha richiesto l'intervento dei tecnici di Ferrovienord. La circolazione è stata interrotta tra Busto Arsizio Nord e Malpensa aeroporto.

A causa di una frana che ha compromesso l'infrastruttura ferroviaria tra Ferno-Lonate Pozzolo e Malpensa Aeroporto, i treni del Malpensa Express sono stati sospesi.

Disagi per i pendolari e i viaggiatori diretti all'aeroporto di Malpensa a causa di una frana che ha interrotto la circolazione ferroviaria tra Busto Arsizio e Malpensa Terminal 1. L'incidente si è verificato ieri sera nella zona di Cargo City, coinvolgendo la banchina

ATTENZIONE TRENI BLOCCATI causa frana pressi #Cargocity lungo linea ferroviaria, circolazione #treni bloccata tra #Malpensa e BustoArsizio Nord: corse bus sostitutive, da #Milano Centrale so tutti cancellati così come i #TiLo. Sarà una giornata inferna

