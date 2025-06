FRAGILE 2025 Un Festival Diffuso per la Sostenibilità

Dal 10 al 12 ottobre 2025, Parma ospiterà la seconda edizione di FRAGILE – Festival delle Arti e Discipline Sostenibili, un evento unico che trasformerà la città in un laboratorio diffuso di idee, pratiche e visioni per un futuro più sostenibile. Organizzato da Santeria S.p.A. con il patrocinio del Comune di Parma e numerosi partner istituzionali, il festival si propone come un workshop nazionale aperto a cittadini, professionisti e istituzioni. A Parma torna FRAGILE Festival 2025: tre giorni di idee, arte e sostenibilità. FRAGILE Festival si svolgerà in sei location simboliche di Parma: Colonne 28, Borgo del Gallo, Borgo Goldoni, Casa della Musica, Italia Veloce e la Sala Show Cooking in Piazza della Pace.

Le nuove date di Fragile Festival - ...una riflessione profonda su come noi, come comunità, possiamo adottare stili di vita più sostenibili.

