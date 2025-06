FOTO | Svelato il titolo che unificherà International e Continental Okada stende Omega

Nel mondo delle wrestling, le sorprese sono all’ordine del giorno, ma quello che è successo a AEW Dynamite ha lasciato tutti senza fiato. La rivelazione di un’inedita alleanza tra Kazuchika Okada e Don Callis ha scosso le fondamenta dello show, culminando in un attacco violento contro Kenny Omega. Con il debutto del nuovo AEW Unified Championship, la scena è pronta a scrivere pagine di pura adrenalina. Ecco cosa si nasconde dietro questa sorprendente alleanza.

Il contract signing tra Kazuchika Okada e Kenny Omega previsto per AEW Dynamite si è trasformato in uno degli attacchi più brutali visti di recente nella AEW. Il Continental Champion ha rivelato un'alleanza inaspettata con Don Callis, orchestrando un'aggressione che ha lasciato Omega insanguinato e costretto a uscire su una barella. Il nuovo AEW Unified Championship fa il suo debutto. Il video promozionale mostrato a Dynamite Tony Schiavone ha aperto il segmento presentando per la prima volta il nuovo AEW Unified Championship, il titolo che andrà al vincitore del match tra Okada e Omega ad All In Texas il 12 luglio.