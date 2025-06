FOTO | Svelato il titolo che unificherà International e Continental Championship Okada stende Omega

In un episodio mozzafiato di AEW Dynamite, il mondo del wrestling è stato scosso da una rivelazione sconvolgente: Kazuchika Okada ha attaccato brutalmente Kenny Omega, unendo le forze con Don Callis in un’alleanza inattesa. Questo colpo di scena ha cambiato le regole del gioco, lasciando i fan senza fiato e aprendo nuove prospettive per il futuro della federazione. La scena si prepara a scrivere un nuovo capitolo.

Kazuchika Okada attacca brutalmente Kenny Omega: l’alleanza shock con Don Callis sconvolge la AEW. Il contract signing tra Kazuchika Okada e Kenny Omega previsto per AEW Dynamite si è trasformato in uno degli attacchi più brutali visti di recente nella AEW. Il Continental Champion ha rivelato un’alleanza inaspettata con Don Callis, orchestrando un’aggressione che ha lasciato Omega insanguinato e costretto a uscire su una barella. Il nuovo AEW Unified Championship fa il suo debutto. Il video promozionale mostrato a Dynamite Tony Schiavone ha aperto il segmento presentando per la prima volta il nuovo AEW Unified Championship, il titolo che andrà al vincitore del match tra Okada e Omega ad All In Texas il 12 luglio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - FOTO: Svelato il titolo che unificherà International e Continental Championship, Okada stende Omega

