Forte ondata di maltempo in Sudafrica ci sono almeno 49 morti

Una devastante ondata di maltempo sta flagellando il Sudafrica, provocando almeno 49 vittime e lasciando intere comunità in ginocchio. Le violente alluvioni hanno allagato la provincia orientale, rendendo difficile l’intervento dei soccorsi. La situazione rimane critica, con il rischio che il numero delle vittime possa ulteriormente salire. Operazioni di emergenza sono in corso per portare sollievo e solidarietà alle zone più colpite.

Mthatha (Capo Orientale), 12 giu. (askanews) - Sono riprese le operazioni di soccorso in Sudafrica per portare aiuto ai spravvissuto e cercare dispersi nelle violente alluvioni che hanno colpito il paese. Le forti piogge hanno allagato alcune zone di una provincia orientale, ci sono almeno 49 morti confermati, ma si teme che il bilancio delle vittime possa aumentare. Lunedì, piogge torrenziali e temperature gelide hanno colpito la provincia del Capo Orientale, prevalentemente rurale e sottosviluppata, causando gravi inondazioni che hanno sommerso le case e travolto almeno un minibus che trasportava bambini a scuola, quattro dei quali risultano ancora dispersi.

