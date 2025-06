Forte con i poveri indulgente con chi evade | ecco i ‘ladri’ trascurati dal decreto Sicurezza

Il decreto Sicurezza ha suscitato molte discussioni, promettendo fermezza contro i criminali e tutela dei cittadini. Tuttavia, sotto questa retorica si nascondono realtà meno evidenti: chi evade le regole sembra godere di una certa indulgenza, mentre i più vulnerabili vengono trascurati. È il caso di quegli "ladri" invisibili, spesso ignorati dal decreto, che meritano attenzione e giustizia reale. Ma chi sono realmente questi 8216ladri’?

E’ recente l’approvazione e conversione in legge del decreto cosiddetto Sicurezza. Il governo in primis il presidente del consiglio dei Ministri, ma anche il ministro Salvini e la gran cassa dei parlamentari del centro destro hanno affermato a gran voce “finalmente i ladri di casa sgomberati in 24 ore” ed ancora “finalmente i ladri di casa in galera per sette anni”. Un provvedimento, quindi, che il governo di destra ha rivendicato a gran voce. Nei prossimi mesi vedremo i risultati dell’attuazione dell’articolo 10 del decreto legge sicurezza. La scelta quindi è di una azione repressiva che diventa l’unica modalità di affrontare una questione e criticità sociale che avrebbe bisogno di ben altri interventi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it