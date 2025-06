Formia su via del Torrione interventi di riqualificazione per 100mila euro

Formia si prepara a rinascere: con un investimento di 100mila euro, via del Torrione, arteria strategica nel Parco Riviera d’Ulisse, sarà oggetto di interventi di riqualificazione. Questa strada, fondamentale per accedere a siti storici e archeologici di grande valore come l’antico Porticciolo Romano e la Villa romana di Lucio Mamurra, da anni necessita di una rinnovata attenzione. Un passo importante per valorizzare il patrimonio e migliorare la qualità della vita.

Formia, 12 giugno 2025- E’ un’arteria secondaria, ma di fondamentale importante, in quanto permette l’accesso ad alcuni sentieri che conducono a siti di notevole interesse storico e archeologico, come l’antico Porticciolo Romano e i resti del Comprensorio della Villa romana di Lucio Mamurra. Stiamo parlando di Via del Torrione, che si sviluppa – tra l’altro – all’interno del Parco regionale Riviera d’Ulisse. Purtroppo la strada versa da anni in una condizione di degrado, sia per il deterioramento della pavimentazione stradale e per l’ostruzione del canale di scolo posto all’imbocco della traversa e sia per la carente illuminazione pubblica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Formia, su via del Torrione interventi di riqualificazione per 100mila euro; Formia, al via i lavori su Via del Torrione: 100mila euro per riqualificare l’accesso ai siti archeologici; Formia, al via i lavori su via del Torrione.

Formia, su via del Torrione interventi di riqualificazione per 100mila euro Si legge su ilfaroonline.it: La strada versa da anni in una condizione di degrado, sia per il deterioramento della pavimentazione stradale e per l’ostruzione del canale di scolo posto all’imbocco della traversa e sia per la caren ...