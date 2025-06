Fonteno turista scompare durante una battuta di pesca | ricerche senza sosta nel laghetto di Rogno

Una tranquilla giornata di vacanza si è trasformata in un incubo per una famiglia di Fonteno, nel bergamasco. Un turista scompare misteriosamente durante una battuta di pesca al laghetto di Rogno, scatenando ricerche senza sosta e un forte senso di angoscia. La sua auto è stata trovata parcheggiata vicino al luogo dell'ultimo avvistamento. La speranza di ritrovarlo vivo rimane viva: le autorità continuano le ricerche, ma la suspense cresce.

Disperso un uomo in vacanza nella Bergamasca. Un turista in vacanza a Fonteno, nel bergamasco, risulta scomparso da ieri mattina, 11 giugno, dopo essere uscito all'alba per pescare. Da quel momento non ha più dato notizie di sé, e la moglie, preoccupata, ha denunciato la sua scomparsa. L'auto trovata vicino al laghetto di Rogno. L'automobile dell'uomo è stata trovata parcheggiata nelle vicinanze del laghetto di Rogno, un'area frequentata da pescatori e amanti della natura. Le operazioni di ricerca sono iniziate nel pomeriggio di mercoledì 11 giugno, ma sono state sospese durante la notte per poi riprendere alle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 giugno.